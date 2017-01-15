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Полиция Москвы проверит потасовку с участием водителя скорой помощи

Новости
23:18, 15 января
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На северо-востоке Москвы произошла потасовка между водителем легкового автомобиля марки Mitsubishi и водителем скорой помощи. Произошедшее проверяет полиция, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Инцидент произошел 15 января около 17:00 на пересечении Третьей Мытищинской и Новоалексеевской улиц. «Водитель легковой автомашины обвинил в аварии водителя скорой помощи, после чего между ними произошел конфликт», — сообщили в пресс-службе полиции.

Там рассказали, что на место аварии прибыли полицейские, а участников потасовки доставили в отделение для подачи заявлений. Все обстоятельства произошедшего проверят, после чего полиция примет процессуальное решение. Направлялся ли автомобиль скорой помощи, водитель которого стал участником потасовки, на вызов, в полиции не уточнили. Как рассказал РЕН-ТВ водитель Mistubishi, машина скорой ехала без необходимых опознавательных знаков — световых и звуковых.

На прошлой неделе в результате дорожного инцидента с машиной скорой помощи в Петропавловске-Камчатском врачи не успели вовремя оказать медицинскую помощь 21-летнему мужчине. В результате он скончался. Руководство городской станции скорой помощи сообщило, что бригада прибыла на вызов через три минуты, однако чтобы добраться до пациента, врачам потребовалось еще 10 минут. Проезду машины скорой помощи помешал водитель легкового автомобиля, отказавшийся уступить дорогу. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Почему бригада скорой не могла добраться до умирающего пешком. Врач скорой помощи — о происшествии на Камчатке, где медики не успели к пациенту из-за заблокированной дороги

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