Россия раскритиковала покупку Польшей крылатых ракет США

Приобретение Польшей крылатых ракет у США негативно скажется на европейской безопасности, сказал постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко. Москва учтет это в своем военном планировании, цитирует его РИА Новости.

«Мы внимательно отслеживаем планы закупок, и, конечно, приобретение Польшей ударных ракет воздушного базирования — это новый, существенный фактор, который мы должны будем учитывать в нашем военном планировании», — сказал Грушко.

Ранее Варшава и Вашингтон подписали соглашение о поставках в Польшу крылатых ракет класса «воздух-поверхность» JASSM-ER дальностью около 1000 километров.

В апреле начальник главного оперативного управления Генштаба ВС Андрей Картаполов заявил, что США планируют оснастить союзников из Восточной Европы авиационными крылатыми ракетами большой дальности типа JASSM-ER. Он сказал, что это позволит тактической авиации НАТО поражать объекты на территории России на расстоянии до 1,3 тысячи километров.

В конце ноября президент Владимир Путин допустил нацеливание российских ракетных систем на объекты НАТО в том случае, если они будут угрожать безопасности России. По его словам, выступающей в НАТО стране трудно сопротивляться давлению со стороны США. В итоге, по его словам, в государстве могут появиться система ПРО и новые базы.