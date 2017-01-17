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Генпрокуратура проверяет покупку «Почтой России» двух самолетов

Новости
14:53, 17 января
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Генпрокуратура проверит законность покупки «Почтой России» двух самолетов Ту-204, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Александра Куренного.

Церемония запуска двух магистральных грузовых самолетов ТУ-204С, приобретенных "Почтой России". Фото: Илья Питалев / РИА-Новости

«Материалы проверок не подлежат разглашению до их завершения», — сказал он.

В «Почте России» сообщили, что «все закупки предприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства о закупках».

В июне 2016 года «Почта России» купила два самолета примерно за три миллиарда рублей у «Ильюшин Финанс Ко» — крупнейшей российской компании, которая специализируется на авиационном лизинге. Лайнеры назвали в честь Петра I и Екатерины II — «Петр» и «Екатерина». Они перешли в собственность Российской Федерации. «Почта России» владеет самолетами  на праве хозяйственного ведения.

Это первые самолеты, которые «Почта России» купила для своего авиапарка. Первый международный рейс один из лайнеров совершил в конце декабря — грузовую посылку весом 21 тонна отправили в Екатеринбург из Китая. В «Почте России» тогда рассказали, что более 90% международных входящих почтовых отправлений в страну поступают из Китая. Авиацию приобрели для развития трансграничной торговли, объяснили в предприятии.

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