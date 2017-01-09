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Посольство США в Москве приостановило выдачу виз из-за «проблем с водоснабжением»

Новости
16:42, 9 января
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Консульский отдел посольства США в Москве приостановил работу из-за проблем с водоснабжением в здании. Об этом Дождю сообщили в пресс-службе посольства.

Отдел не  будет оказывать визовые услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также рассматривать несрочные запросы от американских граждан.

О том, когда консульство возобновит работу, не сообщается.

В пресс-службе «Мосводоканала» сообщили, что не получали никаких жалоб на проблемы с водоснабжением в здании дипмиссии, передает РИА Новости.

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