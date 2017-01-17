Посольство США ответило на слова Лаврова об участии своих дипломатов в митингах

Американские дипломаты имеют право встречаться с любыми людьми согласно своему статусу, заявила РИА Новости глава пресс-службы посольства США в России Мария Олсон. Так она прокомментировала слова главы МИД России Сергея Лаврова об участии дипломатов США в митингах оппозиции.

«В целом же скажу, что, как и российские дипломаты в США, американские дипломаты и официальные лица в ходе каждодневной работы встречаются с самыми разными людьми», — отметила Олсон.

Она также добавила, что американские дипломаты путешествуют по России для более полного и глубокого понимания ситуации в стране.

Ранее Лавров на пресс-конференции заявил, что американские дипломаты были неоднократно замечены на митингах оппозиции. Кроме того, он отметил, что дипломаты часто ездят по России и «исколесили буквально все — вдоль и поперек».

Как утверждает министр иностранных дел, во время второго срока администрации Обамы нарастала вербовочная активность США в отношении российских дипломатов. Его слова позже подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что обычно такую информацию не придают широкой огласке, но из-за агрессивной риторики со стороны уходящей администрации США решили об этом рассказать.