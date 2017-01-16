Прямой эфир
59,63
63,18
55,39
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Художник Павленский уехал из России из-за уголовного дела об изнасиловании
Продюсер Театра.doc обвинил Павленского в избиении актера
Артур Чилингаров уйдет из Госдумы
Первый канал назвал предварительную причину утечки серии «Шерлока»

Россия заявила о передаче Польше всех записей самописца самолета Качиньского

Новости
16:47, 16 января
9
0
Поделиться

Российская сторона передала все записи речевого самописца разбившего под Смоленском самолета президента Польши Леха Качиньского еще во время расследования. Об этом сообщило посольство России в Польше.

В сообщении ведомства говорится, что эти записи неоднократно проверялись в присутствии польской стороны и были переданы ей для проведения фоноскопических экспертиз и составления стенограммы переговоров после дополнительных шумо-очисток.

«Какими-либо иными дополнительными звукозаписями, касающимися переговоров в кабине экипажа польского президентского самолете ТУ- 154М, Российская Сторона не располагает», — отмечают в российском посольстве.

На пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин отметил, что лично читал расшифровку переговоров в кабине самолета. В ней говорилось, что человек из сопровождения польского президента потребовал совершить посадку в Смоленске, несмотря на предупреждения пилота о плохих погодных условиях.

Политическая эксгумация: как останки политиков используют в своих целях. На примере президента Польши Качиньского, палестинского лидера Арафата и царской семьи Романовых

В ответ Минобороны Польши обратилось к России с требованием немедленно передать ведомству эту запись. По его словам, российские власти располагали текстом переговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был предоставлен Польше.

В апреле 2010 года под Смоленском разбился Самолет Ту-154М. На его борту находились президент Польши Лех Качиньский и другие представители высшего руководства Польши. Всего в результате авиакатастрофы погибли 96 человек. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2