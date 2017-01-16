Россия заявила о передаче Польше всех записей самописца самолета Качиньского
Российская сторона передала все записи речевого самописца разбившего под Смоленском самолета президента Польши Леха Качиньского еще во время расследования. Об этом сообщило посольство России в Польше.
В сообщении ведомства говорится, что эти записи неоднократно проверялись в присутствии польской стороны и были переданы ей для проведения фоноскопических экспертиз и составления стенограммы переговоров после дополнительных шумо-очисток.
«Какими-либо иными дополнительными звукозаписями, касающимися переговоров в кабине экипажа польского президентского самолете ТУ- 154М, Российская Сторона не располагает», — отмечают в российском посольстве.
На пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин отметил, что лично читал расшифровку переговоров в кабине самолета. В ней говорилось, что человек из сопровождения польского президента потребовал совершить посадку в Смоленске, несмотря на предупреждения пилота о плохих погодных условиях.
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В ответ Минобороны Польши обратилось к России с требованием немедленно передать ведомству эту запись. По его словам, российские власти располагали текстом переговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был предоставлен Польше.
В апреле 2010 года под Смоленском разбился Самолет Ту-154М. На его борту находились президент Польши Лех Качиньский и другие представители высшего руководства Польши. Всего в результате авиакатастрофы погибли 96 человек.