Прямой эфир
60,37
63,23
56,79
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
«Интерфакс» узнал о плане Сечина по спасению банка «Пересвет»
Корреспондента Дождя оштрафовали после задержания в парке Кусково
Путин согласился сократить российскую группировку в Сирии
Минобороны сообщило об указывающей на «особую ситуацию» фразе в радиообмене с Ту-154

Российское посольство в Дамаске снова подверглось обстрелу

Новости
20:04, 29 декабря
1
0
Поделиться

Российское посольство в Дамаске подверглось обстрелу, мина попала на территорию дипмиссии около входа в консульский отдел. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

В результате обстрела никто не пострадал. Взрыв нанес незначительный материальный ущерб. По словам Захаровой, мина была выпущена «из района, контролируемого боевиками».

«Очередное нападение на российскую дипломатическую миссию является недопустимым и заслуживает решительного осуждения. Попытки экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории САР должны быть пресечены», — заявила Захарова.

Накануне российское посольство в Сирии также подверглось минометному обстрелу: одна мина упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипломатической миссии, другая — возле территории посольства.

В четверг, 29 декабря, президент России Владимир Путин заявил о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии. Режим прекращения огня начнется с 00:00 30 декабря. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2