Российское посольство в Дамаске снова подверглось обстрелу

Российское посольство в Дамаске подверглось обстрелу, мина попала на территорию дипмиссии около входа в консульский отдел. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

В результате обстрела никто не пострадал. Взрыв нанес незначительный материальный ущерб. По словам Захаровой, мина была выпущена «из района, контролируемого боевиками».

«Очередное нападение на российскую дипломатическую миссию является недопустимым и заслуживает решительного осуждения. Попытки экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории САР должны быть пресечены», — заявила Захарова.

Накануне российское посольство в Сирии также подверглось минометному обстрелу: одна мина упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипломатической миссии, другая — возле территории посольства.

В четверг, 29 декабря, президент России Владимир Путин заявил о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии. Режим прекращения огня начнется с 00:00 30 декабря.