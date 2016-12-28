Российское посольство в Дамаске подверглось обстрелу

По сообщению министерства, одна мина упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипломатической миссии. Другой снаряд упал возле территории посольства.

«Рассматриваем эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием живого „щита“», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве также призвали тех, кто «на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма», осудить обстрел.

4 октября российское посольство в Дамаске попало под минометный обстрел, в результате чего был поврежден жилой комплекс посольства. В результате обстрела никто не пострадал.

В конце ноября четыре мины упали рядом с посольством, жертв и пострадавших также не было.