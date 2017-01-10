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При взрыве в Афганистане пострадал посол ОАЭ

Новости
21:36, 10 января
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Посол ОАЭ в Афганистане  Джума Мохаммед Абдулла аль-Кааби получил ранения при взрыве, который произошел во время его встречи в афганской провинции Кандагар с губернатором региона, передает Al Jazeera со ссылкой на заявление МИД ОАЭ. 

МИД ОАЭ подтвердил информацию о ранении посла и еще нескольких дипломатов из Эмиратов.

По информации телеканала, всего при взрыве погибли минимум семь человек, еще 17 были ранены. Телеканал Tolo News сообщил о девяти погибших и 16 раненых. Все пострадавшие находятся в больнице. Источник рассказал Tolo News, что губернатор находится в тяжелом состоянии.

Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее 10 января в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв рядом со зданием парламента. В результате 30 человек погибли и 80 были ранены. Ответственность взяла запрещенная в России организация «Талибан». 

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