Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в Москве

Карлов был погребен с воинскими почестями. На церемонии присутствовал почетный караул и военный оркестр, а гроб был покрыт флагом России.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии выставки «Россия глазами турок» в Анкаре. На посла напал бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, он выстрелил в него несколько раз, после чего стал выкрикивать исламисткие лозунги. Турецкие власти сообщали, что Алтынташа ранее отстранили от службы в полиции в связи с расследованием попытки госпереворота в июле этого года. Президент и глава МИД Турции заявили, что убийца был последователем проповедника Фертуллаха Гюлена, которого власти Турции называют организатором попытки госпереворота в стране.

Смотрите также: Владимир Путин приехал на церемонию прощания с убитым российским послом

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Андрею Карлову звание Героя России.