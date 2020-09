Послы стран ЕС пришли домой к Светлане Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста

«Преследования, аресты и принудительное изгнание оппозиции в Беларусь являются серьезным нарушением мирных протестов со стороны режима в Беларуси», ­– отметила Линде.

Ранее в телеграм-канале «Еврорадио» сообщили, что в квартиру Светлане Алексиевич звонят неизвестные люди, ей также звонят с неизвестных номеров на телефон. Писательница попросила журналистов приехать к ее дому.

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.



Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with

Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. 🇸🇪 pic.twitter.com/b96Nafhlf6