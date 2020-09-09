Послы стран ЕС пришли домой к Светлане Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста

Представители внешнеполитических ведомств Литвы, Германии, Польши, Швеции, Словакии и Чехии в Беларуси пришли домой к писательнице и члену Координационного совета оппозиции Светлане Алексиевич после того, как она рассказала о попытках неизвестных попасть к ней в квартиру. Фотографию опубликовала на своей странице в твиттере министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Преследования, аресты и принудительное изгнание оппозиции в Беларусь являются серьезным нарушением мирных протестов со стороны режима в Беларуси», ­– отметила Линде.

Ранее в телеграм-канале «Еврорадио» сообщили, что в квартиру Светлане Алексиевич звонят неизвестные люди, ей также звонят с неизвестных номеров на телефон. Писательница попросила журналистов приехать к ее дому.

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.



Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with

Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. 🇸🇪 pic.twitter.com/b96Nafhlf6 — Ann Linde (@AnnLinde) September 9, 2020

9 сентября в Минске задержали еще одного члена президиума Координационного совета, юриста Максима Знака. Ранее в центре Минска неизвестные похитили Марию Колесникову, на следующий день Госпогранкомитет Беларуси объявил, что вместе с двумя другими членами Координационного совета Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым она сбежала в Украину. Позже адвокат Колесниковой, Людмила Казак, сообщила, что она находится под арестом в минском СИЗО № 1 по делу о попытке захвата власти.

Из семи членов президиума координационного совета оппозиции Беларуси шестеро – задержаны, вывезены силой из страны или покинули ее под воздействием белорусских силовиков.