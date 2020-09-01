«Пошлое зрелище»: сын Виктора Цоя попросил Путина не допустить выхода фильма Алексея Учителя

Кадр из фильма «Игла»

В обращении Александр Цой назвал фильм «пошлым зрелищем» и вульгарным источником дохода, который нарушает права наследников музыканта. Он попросил Владимира Путина «безотлагательно организовать проверку» и «принять надлежащие меры». Сын Цоя утверждает, что ни он, ни другие правообладатели не давали согласие на использование имени и изображения музыканта — несмотря на письма об этом, Минкульт выдал фильму прокатное удостоверение.

«Получилось малопочтенное, не соответствующее фактическим обстоятельствам пошлое зрелище, привлекающее аудиторию всем известным именем Виктора Цоя и цинично монетизирующее интригу „раскрытия“ чего-то якобы „ранее не раскрытого“ в его судьбе», — говорится в письме.

Отец Виктора Цоя Роберт в разговоре с ТАСС отрицает причастность к обращению. Он сказал, что пока не решил, будет ли смотреть фильм. По словам Цоя, перед съемками Алексей Учитель связывался с ним и получил одобрение на создание фильма, но не согласовывал с ним сюжет и подробности.

Фильм «Цой» посвящен событиям после смерти музыканта. Главный герой фильма — водитель «Икаруса», в столкновении с которым музыкант погиб. Алексей Учитель принципиально отказался от художественного изображения Виктора Цоя — в большинстве сцен использовались архивные видеозаписи, а в одном кадре показанный со спины Цой сгенерирован нейросетью.