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Порошенко поручил передать в суд ООН иск к России

Новости
17:42, 16 января
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Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны передать иск в Международный суд ООН в Гааге к России из-за нарушения двух конвенций ООН — по противодействию финансирования терроризма и по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины. 

Николай Лазаренко/РИА Новости

«Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию Востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму», — заявил Порошенко.

Украинский лидер пояснил, что хочет привлечь Россию к ответственности за незаконную конфискацию украинского имущества, захват украинских платформ, препятствие рыболовству, нанесение ущерба экологии и «и другие процессы, которые нанесли вред Украине в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе».

По его словам, российские боевики совершали многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, вынужденные покинуть свои дома. При этом Порошенко отметил, что Украина все время с начала конфликта действовала в формате международного права.

Глава Украины также добавил, что держит на контроле предыдущий иск против России, в котором ее обвинили в нарушении Конвенции ООН о морском праве. Он был подан в связи с аннексией Крыма и нарушением права Украины на природные ресурсы в акваториях Черного и Азовского морей.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Это произошло после референдума, на котором, согласно официальным данным, более 90% жителей полуострова поддержали присоединение к России. Украина и ООН не признали итоги голосования.

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