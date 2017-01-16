Порошенко поручил передать в суд ООН иск к России

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны передать иск в Международный суд ООН в Гааге к России из-за нарушения двух конвенций ООН — по противодействию финансирования терроризма и по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

«Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию Востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму», — заявил Порошенко.

Украинский лидер пояснил, что хочет привлечь Россию к ответственности за незаконную конфискацию украинского имущества, захват украинских платформ, препятствие рыболовству, нанесение ущерба экологии и «и другие процессы, которые нанесли вред Украине в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе».

По его словам, российские боевики совершали многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, вынужденные покинуть свои дома. При этом Порошенко отметил, что Украина все время с начала конфликта действовала в формате международного права.

Глава Украины также добавил, что держит на контроле предыдущий иск против России, в котором ее обвинили в нарушении Конвенции ООН о морском праве. Он был подан в связи с аннексией Крыма и нарушением права Украины на природные ресурсы в акваториях Черного и Азовского морей.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Это произошло после референдума, на котором, согласно официальным данным, более 90% жителей полуострова поддержали присоединение к России. Украина и ООН не признали итоги голосования.