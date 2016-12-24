Бывший депутат Верховной Рады обвинил Порошенко в масштабной коррупции

Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко рассказал об участии президента Петра Порошенко в коррупционных делах «беспрецедентного масштаба». Об этом он написал в своей статье в Times.

«Я избранный член украинского парламента, и я лично был свидетелем, как президент Порошенко занимается коррупцией в массовом и беспрецедентном масштабе. За прошедшие три года я лично наблюдал, как Петр Порошенко крадет сотни миллионов долларов, запрашивая откаты от каждого контракта, связанного с любым государственным предприятием на Украине. Те, кто отказывался платить откаты, рассматривались как нелояльные и целенаправленно и систематически подвергались нападкам со стороны правительства, точно так же, как и я», — написал Онищенко.

По его словам, то, как Порошенко поступил с Онищенко, — свидетельство «классической тактики». Увидев, что депутат поддерживает прозападную оппозицию, Порошенко, как пишет Онищенко, заявил ему, что он либо поддержит текущий курс президента Украины, либо ему придется отвечать на обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины. «Когда я отказался поддаться этому давлению, он пошел дальше, сфабриковав уголовные обвинения, арестовал моих адвокатов и подчиненных, захватил мой бизнес и вынудил меня покинуть мой дом и страну, которую я люблю», — рассказал Онищенко.

На Украине бывшего депутата подозревают в создании коррупционной «газовой схемы», ущерб от которого оценили в три миллиарда гривен. В начале июля 2016 года с Онищенко была снята депутатская непрекосновенность, после чего он уехал из страны, так как Верховная Рада дала разрешение на его арест.

Ранее он уже обвинял президента Украины Петра Порошенко в коррупции. Как утверждал Онищенко, большую часть денег транша, выделенного Украине Международным валютным фондом, Порошенко «потратил на войну», так как большинство контрактов на обеспечение нужд армии доставалось компаниям, близким к Порошенко.