Марин Ле Пен впервые оказалась в списке самых популярных людей Франции

В рейтинге Ле Пен заняла 37-е место. Ее будущий соперник в борьбе за должность президента Франции, лидер республиканцев Франсуа Фийон в списке оказался на 42-й строчке.

Помимо политиков, в рейтинг самых популярных людей во Франции входят деятели культуры, спортсмены и другие известные личности. Самым популярным человеком во Франции по итогам шести месяцев 2016 года признан актер Омар Си, известный своей ролью в фильме «Неприкасаемые».

По итогам рейтинга за первые шесть месяцев 2016 года, первое место в списке самых популярных людей во Франции также занял Омар Си. Тогда ему удалось сместить с первой строчки композитора Жан-Жака Гольдмана, который лидировал в рейтинге в течение нескольких лет.