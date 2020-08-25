«Пониженный уровень холинэстеразы был поставлен в первые часы в Омске». Кремль — о диагнозе Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пониженный уровень холинэстеразы был зафиксирован у политика Алексея Навального в первые часы после госпитализации в Омске, передает корреспондент Дождя.

Песков заявил, что не видит повода для расследования отравления, пока не выяснится, о каком веществе идет речь.

«Важно выяснить, что явилось причиной понижения холинэстеразы. Ни наши медики, ни немецкие это установить не смогли. Вещества нет, анализы его не показывают. Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово отравление. Эта версия была среди первых, которую рассматривали наши врачи, но вещество пока не установлено», — сказал Песков.

Он добавил, что снижение уровня холинэстеразы возможно по разным причинам, в частности, из-за приема лекарств.

Накануне в немецкой клинике «Шарите», куда Навального доставили из Омска, заявили, что политика отравили веществом, входящим в группу ингибиторов холинэстеразы.

В Кремле не нашли в этом заявлении ничего нового.

Лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева заявила, что Навальному начали вводить атропин — противоядие при сниженном уровне холинэстеразы — еще в Омске. По ее словам, об этом ей сообщил заместитель главврача.

Ранее заведующий токсикологическим отделением больницы Александр Сабаев сообщил, что врачи омской больницы проверяли организм Алексея Навального на наличие ингибиторов холинэстеразы, однако результат был отрицательным.