Помощница Трампа заявила о его планах принять решение о мерах против России после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации решит, принимать ли меры в отношении России из-за кибератак, заявила его помощник Келлиэнн Конуэй в эфире передачи Meet the Press на телеканале NBC.

«Когда он (Трамп) станет президентом после 20 января и встретится со своей командой по разведке и безопасности, тогда в качестве президента... он примет решение о том, что делать», — заявила Конэуй.

Говоря о докладе разведслужб США, в котором «с высокой степенью вероятности» утверждалось о том, что за кибератаками на американские организации перед выборами стояли российские власти, Конуэй заявила, что Россия в этом не преуспела.

«Нет никаких свидетельств того, что Россия преуспела в какой-либо предполагаемой попытке вмешаться в нашу демократию или на самом деле повлиять на результаты выборов», — добавила она.

Сам Дональд Трамп заявлял, что нет никаких доказательств того, что кибератаки повлияли на результаты выборов.

Шестого января американские спецслужбы опубликовали незасекреченную часть доклада, в котором утверждалось, что Россия пыталась повлиять на выборы в США с помощью хакерских атак с целью помочь кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

Отмечается, что с кибератаками были связаны российские разведслужбы, а украденную информацию публиковали на сайтах DCLeaks и WikiLeaks.

В конце декабря президент США Барак Обама обвинил Россию в проведении кибератак и ввел против нескольких российских физических и юридических лиц, а также против спецслужб ФСБ и ГРУ. Из США также были высланы 35 российских дипломатов.

Российские власти какую-либо причастность к действиям хакеров отрицают.