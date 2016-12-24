Русский ПЕН-центр попросил Путина помиловать Олега Сенцова

60 членов русского ПЕН-центра, а также литераторы и ученые подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает Colta.

Авторы письма отмечают необходимость «как можно скорее исправить глубочайшую несправедливость — 20-летний приговор нашему коллеге, прозаику и режиссеру Олегу Сенцову».

«Сегодня Сенцов находится в якутской колонии, его друзья и коллеги говорят, что связь с ним прервалась, он отказывается от свиданий и не отвечает на письма. Это указывает на крайне опасное психологическое состояние, свидетельствует о тяжелейших моральных (а может быть, и о физических) страданиях», — говорится в письме.

Члены ПЕН-центра также пишут о том, что «до недавнего времени была жива надежда, что Олег Сенцов будет включен в программу обмена заключенными Россией и Украине». Однако в октябре Минюст России отказал Украине в передаче Сенцова, обосновав это наличием у осужденного российского гражданства.

«Освободить Олега Сенцова просили всемирно известные режиссеры: Педро Альмодовар, Аки Каурисмяки, Кен Лоуч, Майк Ли, Вим Вендерс, Анджей Вайда, Агнешка Холланд, Кшиштоф Занусси, и также такие крупные отечественные кинематографисты, как Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Мирзоев, Павел Бардин, Александр Котт», — напоминают авторы письма.

Под обращением стоят подписи Михаила Айзенберга, Александра Архангельского, Варвары Горностаевой, Дениса Драгунского, Майи Кучерской, Андрея Макаревича, Наума Нима, Льва Рубинштейна, Владимира Войновича, Сергея Гандлевского, Людмилы Улицкой и других.

В начале декабря режиссер Александр Сокуров на совместном заседании президентского Совета по культуре и искусству выступил в защиту Сенцова.

«Украинский режиссер, 20 лет лагерей, в северном лагере сидит парень. Мне стыдно, что мы до сих пор не можем решить эту проблему. Умоляю вас, найдите решение этой проблемы», — сказал Сокуров, обращаясь к Путину. В ответ президент заявил, что «мы живем в правовом государстве, и вопросы такого рода, конечно, должны решаться судебной системой».

«Что касается его творчества, то он осужден не за творчество, а за то, что он взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы следствия и суда, а именно — фактически посвятил свою жизнь террористической деятельности», — сказал Путин.

Сенцова приговорили в августе 2015 года к 20 годам лишения свободы. По версии следствия, он и другие фигуранты дела, намеревался взорвать самодельные взрывные устройства у мемориала «Вечного огня» и памятника Ленину в в Симферополе в ночь на 9 мая 2014 года. Кроме того, по версии обвинения, он был организатором поджогов офисов общественной организации «Русская община Крыма» и представительства «Единой России» в Симферополе.

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