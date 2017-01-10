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Полтавченко назвал «решенным» вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ
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Полтавченко назвал «решенным» вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Новости
20:20, 10 января
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) решен, передает ТАСС. Однако, по словам губернатора, здание полностью сохранит музейные функции. 

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Вопрос решен, — сказал Полтавченко, добавив, что по договоренности между ним и патриархом собор сохранит музейно-просветительскую функцию.

Он также заверил, что доступ в здание будет обеспечен представителя всех без исключения конфессий. «Как работал, так и будет работать», — отметил губернатора, уточнив, что так как собор передается РПЦ в пользование, дальнейшее его содержание будет осуществляться за  счет церкви.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что власти Петербурга передадут Исаакиевский собор РПЦ к декабрю 2017 года. Глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин рассказал «Интерфаксу», что верующие в Исаакиевском соборе «чувствуют себя изгоями, их права ограничены».

«Нам нужно быстренько с семи до девяти отслужить, а потом пошли потоком иностранцы, экскурсии. Потом опять быстренько отслужили - все, выметайтесь, и снова экскурсии, экскурсии, экскурсии. Ну так не делается, не так должно быть устроено. Экскурсии не могут быть важнее и значимее службы», — сказал он. 

В конце июля 2015 года стало известно, что Санкт-Петербургская епархия обратилась к властям города с просьбой вернуть Исаакиевский собор РПЦ, однако городские власти отказались это сделать. В апреле прошлого года митрополит Варсонофий обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой вернуть РПЦ собор. Однако губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вновь отказался передавать собор.

При этом Полтавченко заявил, что ответит положительно, если к нему обратится лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет «Фонтанка». По информации издания, встреча губернатора и патриарха состоялась в середине декабря, на ней была достигнута договоренность о передаче храма в пользование РПЦ.

Исаакиевский собор находится в собственности города и является частью государственного музея-памятника вместе со Спасом-на-Крови, Сампсониевским и Смольным соборами. 

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