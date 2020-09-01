Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией

Польша обновила список стран, авиасообщение с которыми остается закрытым из-за пандемии коронавируса. Из него исключили Россию и Китай.

В перечень вошли 44 страны, после 15 сентября список могут пересмотреть еще раз.

По данным исследовательского института Джонса Хопкинса, в Польше с начала пандемии выявили 67 922 случая инфицирования коронавирусом, 2 058 человек умерли.

С 1 августа Россия начала восстанавливать авиасообщение с другими странами. Сейчас россияне могут улететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Черногорию, Швейцарию и Абхазию. Некоторым категориям граждан разрешен въезд на Кипр. Также Россия договорилась о поэтапном возобновлении транспортного сообщения, в том числе авиационного, с Беларусью.

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