В списке поступивших на бюджет в МГУ нашли тезку дочери Шувалова, у которой не хватало баллов

Анастасия Шувалова, полная тезка дочери бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова, оказалась в списке зачисленных на бюджет на факультет психологии МГУ, несмотря на то, что не набрала проходной балл. Информация об этом появилась на сайте вуза, заметил Forbes. Вскоре после запроса издания она пропала из списка поступивших.

Игорь Шувалов. Фото: пресс-служба

Согласно списку, 24 августа Анастасия Шувалова была зачислена на специальность «клиническая психология» по общему конкурсу с 230 баллами. При этом в списке на 37 человек, зачисленных на бюджет, она оказалась на последней строчке. От других поступивших ее отделяло больше 100 баллов. В частности, у абитуриентки под номером 36 в списке — 334 балла.

Всего на специальность «клиническая психология» факультета психологии МГУ в 2020 году поступали 318 человек, 330 из которых набрали в сумме 231 балл и выше. В 2019 году проходной балла на факультете психологии на эту специальность составлял 329.

Forbes попросил МГУ прокомментировать появление Анастасии Шуваловой в списке поступивших. В обновленном списке на сайте МГУ вскоре стало 36 поступающих, Шуваловой в нем не было. Представитель вуза сказал журналу, что Шувалова попала в список зачисленных на бюджет случайно. Позже там пояснили, что она зачислена на контрактное обучение, для которого достаточно набрать 203 балла.

Издание отмечает, что ему не удалось получить подтверждения, что речь идет именно о дочери бывшего первого вице-премьера и главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

В начале августа журнал DOXA, «Новая газета», «Важные истории» и «Трансперенси Интернешнл – Россия» выпустили расследование, в котором говорилось, российские чиновники используют свое служебное положение для поступления их детей и родственников в вузы по целевому набору.