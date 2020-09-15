Полиция задержала подозреваемого в хищении миллиарда рублей на рынке Forex

Полицейские задержали подозреваемого в хищении одного миллиарда рублей на валютном рынке Forex. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемого задержали после того, как он скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Мужчину отправили под арест. В МВД не раскрыли его личность.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемого зовут Александр Смирнов. Его подозревают в хищении средств у инвесторов своей компании STForex.

В октябре 2019 года «Коммерсант» сообщал о задержании соучредителя STForex Александра Смирнова по делу о мошенничестве на рынке Forex. Тогда его отпустили под залог в три миллиона рублей.

По версии следствия, компания STForex, которая с 2014 года работала без лицензии, оказывали услуги форекс-дилеров. Компания арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и покупала рекламу, в том числе в федеральных СМИ. Мошенники проводили обучающие курсы, а затем предлагали участникам инвестировать деньги, начиная примерно с 200 долларов.

После этого «трейдеры разыгрывали целый спектакль». «Восторгаясь финансовой дальновидностью игрока, демонстрировали ему клиентские счета как минимум с четырехзначными цифрами, призывая сыграть по-крупному. В итоге некоторые граждане отдавали предполагаемым мошенникам все свои сбережения, а некоторые даже брали в банках кредиты под залог своей недвижимости», — писал «Коммерсант».

Уголовное дело расследуется по статьям о мошенничестве (159 УК РФ) и организации преступного сообщества и (210 УК РФ). В рамках дела двое соучастников Смирнова были задержаны.