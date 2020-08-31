Полиция возбудила уголовное дело после избиения Егора Жукова

Московская полиция возбудила уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ) после нападения на бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Фото: Команда Жукова / Youtube

Дело завели после обращения пострадавшего. Полиция проводит следственные действия и устанавливает личности злоумышленников, говорится в обращении.

Накануне на Егора Жукова напали двое человек. «Команда Жукова» писала, что это были «двое титушек, которые в последствии скрылись на самокатах». Пресс-секретарь Стас Топорков позже сообщил, что у активиста закрытая черепно-мозговая травма, его отпустили из больницы.

В конце июля на Жукова уже нападали у подъезда его дома. Тогда ему удалось скрыться, не получив серьезных травм.