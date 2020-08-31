Полиция возбудила уголовное дело после избиения Егора Жукова
Московская полиция возбудила уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ) после нападения на бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
Дело завели после обращения пострадавшего. Полиция проводит следственные действия и устанавливает личности злоумышленников, говорится в обращении.
Накануне на Егора Жукова напали двое человек. «Команда Жукова» писала, что это были «двое титушек, которые в последствии скрылись на самокатах». Пресс-секретарь Стас Топорков позже сообщил, что у активиста закрытая черепно-мозговая травма, его отпустили из больницы.
Врачи скорой снимают побои в ОВД.— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 30, 2020
Фото: «Новая газета»https://t.co/yOzid1ok0V pic.twitter.com/Nxpe3Faueo
В конце июля на Жукова уже нападали у подъезда его дома. Тогда ему удалось скрыться, не получив серьезных травм.
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