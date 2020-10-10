Полиция рассказала о раскрытии схемы хищения препаратов для онкобольных на 100 миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге раскрыли схему хищения препаратов для лечения онкобольных пациентов на 100 миллионов рублей. Об этом сообщило главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По этому делу задержаны более 15 человек, пока они доставлены в полицию для проверки причастности к преступлению, следует из сообщения. МВД и ФСБ провели также 35 обысков. Во время обысков были изъяты документы, штампы и печати различных организаций, деньги и лекарственные препараты. Где именно, не уточняется.

По версии следствия, сначала препараты похищали в медицинских организациях, после чего их продавали оптом и в розницу. Эта схема действовала пять лет, отмечает МВД.

В феврале московских врачей заподозрили в краже лекарств для онкобольных на 100 миллионов рублей. Заведующий отделением в онкодиспансере и двое врачей, по данным следствия, подделывали отчетность и похищали лекарства из клиник. Их реализовывали через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в других регионах.