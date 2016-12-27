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Полиция потребовала от петербургских НКО с иностранным финансированием сведения о счетах и сотрудниках

Новости
06:39, 27 декабря
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Полиция в Санкт-Петербурге запросила документы у более чем 10 некоммерческих организаций, которые когда-либо получали финансирование из-за рубежа, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на руководителя юридической службы Клуба юристов НКО Максима Оленичева.

depositphotos.com

Среди НКО, от которых потребовали документы о волонтерах, политических акциях и финансах, оказались «Гражданский контроль», «Ночлежка» и петербургский «Мемориал».

В запросе, направленном в «Гражданский контроль», говорится, что документы запрашивают в рамках начатой летом проверки.

От организации требуют предоставить в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга выписки по расчетным счетам, документы о расходовании денег, о пожертвованиях и грантах, а также штатное расписание, информацию о направлениях деятельности и волонтерах.

Глава «Гражданского контроля» Елена Шахова заявила, что документы организация предоставлять не будет, потому что требование МВД не обосновано. Согласно закону о полиции, подобные документы можно запрашивать в рамках уголовных и административных дел, если есть сообщения о преступлениях, а в запросе информации об этом нет.

Директор «Ночлежки» Григорий Свердин рассказал «Ведомостям», что запросы от полиции в этом году приходили в августе и ноябре, и организация оба раза предоставляла все требуемые бумаги. Исполнительный директор петербургского «Мемориала» Галина Школьник сообщила, что попросит полицейских обосновать требования, так как организация хотела бы «продолжать помогать пожилым людям, а не бесконечно копировать документы для полиции».

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на запрос газеты не ответили, однако источник в полиции города отметил, что «есть некое дело, по которому проверяется расходование денежных средств на предмет разных непотребств».

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