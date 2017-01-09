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Полиция Израиля назвала имя исполнителя теракта в Иерусалиме
Водителем грузовика, наехавшего на группу военнослужащих в Иерусалиме накануне, оказался 28-летний Фади Кунбар из района Джебель Мукабер. Об этом говорится в заявлении ведомства в фейсбуке.
Также отмечается, что были задержаны девять подозреваемых. Пятеро из них — члены семьи Кунбара.
Накануне грузовик в Иерусалиме наехал на группу военнослужащих, когда те выходили из автобуса. Четверо человек погибли, еще 11 пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении полиции. Произошедшее квалифицировано как теракт.
Водитель грузовика был убит на месте.
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