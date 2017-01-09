Полиция Израиля назвала имя исполнителя теракта в Иерусалиме

Водителем грузовика, наехавшего на группу военнослужащих в Иерусалиме накануне, оказался 28-летний Фади Кунбар из района Джебель Мукабер. Об этом говорится в заявлении ведомства в фейсбуке.

Также отмечается, что были задержаны девять подозреваемых. Пятеро из них — члены семьи Кунбара.

Накануне грузовик в Иерусалиме наехал на группу военнослужащих, когда те выходили из автобуса. Четверо человек погибли, еще 11 пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении полиции. Произошедшее квалифицировано как теракт.

Водитель грузовика был убит на месте.