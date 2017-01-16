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Полиция проверит видео со свадебным кортежем полицейского в Москве

Новости
16:40, 16 января
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Полиция Москвы проводит проверку после появления в СМИ видеоролика со свадебным кортежем якобы сотрудника полиции, нарушающим правила дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. 

 «По факту размещения в ряде СМИ видео, где водитель автомобиля BMW грубо нарушает ПДД, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Также устанавливается причастность сотрудника полиции к данному правонарушению», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в случае установлении вины полицейского, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

Ранее Life.ru сообщил, что свадебный кортеж сотрудника полиции заблокировал несколько московских улиц, а автомобиль BMW, двигавшийся во главе кортежа, несколько километров проехал задним ходом. Издание опубликовало видео происшествия. 

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