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Полиция разогнала защитников парка «Кусково» в Москве

Полиция разогнала защитников парка «Кусково» в Москве

Новости
00:27, 29 декабря
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Сотрудники полиции приехали в парк «Кусково» в Москве и разогнали лагерь активистов, которые защищали парк от вырубки. Об этом Дождю рассказали трое активистов, принимавших участие в защите парка. 

По словам одного из активистов Михаила Барботкина, полиция приехала в парк «Кусково» и задержала там семерых активистов, которые дежурили в парке. После этого в парк стали приезжать другие активисты. Выйти на связь с задержанными защитникам парка не удалось. О задержании предположительно семи человек также сообщает «ОВД-Инфо».  

После этого полиция задержала еще трех человек — Юлию Севастьянову, Оксану Олефир и Алину Дроздову. Их задержали, когда они приехали в парк, рассказала Севастьянова. По ее словам, задержанных везут в ОВД «Вешняки». Им не объяснили причин задержания.

Другая активистка, которая представилась Ларисой, сообщила, что около десяти вечера по московскому времени в парк приехали сотрудники полиции и рабочие. Полиция оцепила территорию леса и не пускает туда активистов. Рабочие, по ее словам, начали  вырубку леса в районе платформы «Плющево». По словам Ларисы, на месте находятся более десяти сотрудников полиции, а также несколько экскаваторов, тракторов и прожекторов. 

Продолжение: В Москве задержали 11 защитников парка «Кусково»

В пресс-службе МВД по Москве Дождю сообщили, что не обладают ифномрмацией о задержанных в парке «Кусково». 

Активисты устроили деружрный лагерь в парке «Кусково» в июле, когда в парк приехали рабочие для вырубки леса. Территорию парка «Кусково» в 20 гектаров планируют вырубить в рамках строительства северо-восточной хорды — шестиполосной автотрассы, которая соединит Шоссе энтузиастов и МКАД.

Защитники парка утверждают, что проект строительства не был согласован с местными жителями, а вырубка лесов нарушит экологический баланс района. Также активисты возмущены тем, что в парке будут снесены несколько детских площадок, места для прогулок и выгула собак и гаражно-строительные кооперативы. Они также заявляют, что хорда пройдет в близости к местному кладбищу и храму, который был построен в 1646 году, что может навредить зданию.  

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