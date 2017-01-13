Полицейского в Новосибирске приговорили к 8 годам колонии строгого режима за избиение задержанного до смерти

Суд в Новосибирске приговорил бывшего полицейского Сергея Коломойца к восьми годам в колонии строгого режима за избиение задержанного до смерти, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Коломойца признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий.

В августе 2015 года в Новосибирске он проводил «проверочные мероприятия» с 46-летним мужчиной, которого подозревали в причастности к совершению преступления.

Вечером в тот же день мужчину на «скорой» доставили в больницу, где он умер через несколько дней.

Экспертиза установила, что «смерть потерпевшего наступила в результате черепно-мозговой травмы». При этом его причастность к совершению каких-либо преступлений не подтвердилась, говорится в сообщении СК.