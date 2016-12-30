Американское издание сообщило о взломе почты Политковской сотрудниками ФСБ за год до убийства

Американские спецслужбы нашли информацию о том, что ФСБ взломала почту российской журналистки Анны Политковской за год до ее убийства. Об этом сообщает американское издание The Intercept со ссылкой на документ, переданный журналистам бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвардом Сноуденом.

Информация о карьере Политковской, ее убийстве и его расследовании содержалась во внутренней вики-энциклопедии Агентства национальной безопасности (АНБ), к которой имел доступ Сноуден.

«Стало известно, что российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) взломала электронную почту убитой российской журналистки Анны Политковской. 5 декабря 2005 года ФСБ инициировала атаку на аккаунт annapolitkovskaia@US Provider1, установив вредоносное программное обеспечение, которого нет в свободном доступе. Неизвестно, связана ли атака со смертью журналистки», — цитирует издание текст из вики-энциклопедии АНБ. The Intercept отмечает, что у Политковской была почта annapolitkovskaia@yahoo.com.

Издание также подчеркивает, что информация о взломе почты Политковской показывает, что у АНБ есть технологии, позволяющие собирать улики, которые могут подтвердить, что Россия причастна к хакерским атакам на избирательную систему США.

Дождь направил запрос в ФСБ с просьбой прокомментировать публикацию, ответ на него пока не поступил.

Политковская была застрелена в лифте своего дома в октябре 2006 года. Полиция посчитала, что это было заказное убийство, так как было произведено четыре выстрела, включая выстрел в голову.

Организатором преступления назвали чеченского криминального авторитета Лом-Али Гайтукаева, а непосредственными исполнителями Ибрагима, Джабраила и Рустама Махмудовых. В 2014 году их признали виновными. Рустам Махмудов и Гайдукаев были приговорены к пожизненному заключению, Хаджикурбанов — к 20 годам лишения свободы, а Джабраил и Ибрагим Махмудовы — к 14 и 12 годам заключения.