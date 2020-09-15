Politico: штаб Трампа использовал в предвыборной рекламе фото российских истребителей

В рекламе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа используется изображение российских истребителей и автомат Калашникова. На это обратило внимание издание Politico.

Фото: скрин рекламного ролика / Politico

В рекламном постере, выпущенном предвыборным комитетом Трампа «Сделаем Америку снова великой», присутствуют силуэты солдат, над которыми летят самолеты. Агитационная реклама призывает «поддержать наши войска», она показывалась с 8 по 12 сентября.

Авиаконструктор Пьер Спрей, участвующий в проектировке самолетов F-16 и A-10 для ВВС США, рассказал, что в рекламе используются изображения истребителя МиГ-29. Это также подтвердил Руслан Пухов из Центра анализа стратегий и технологий в Москве. Он обратил внимание, что один из солдат держит в руках автомат АК-74.

Как отмечает издание, использованная фотография взята из бесплатного стокового сервиса Shutterstock.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.

В конце июля «Би-би-си» заметила, что на официальной странице Дональда Трампа в фейсбуке появился коллаж с использованием фотографии столкновений силовиков и протестующих в Украине в 2014 году