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Двое полицейских погибли после вооруженного нападения в Дагестане
В результате вооруженного нападения на полицейских на автотрассе Махачкала — Каспийск в Дагестане погибли двое сотрудников полиции об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
По словам представителя ведомства, один полицейский умер на месте происшествия, второй — скончался в больнице от полученных травм. Преступникам, обстрелявших полицейских из автомата, удалось скрыться. В настоящее время ведутся их поиски.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 25 декабря. Полицейские, по информации Life, остановили машину для досмотра, после чего по ним открыли стрельбу. По словам источника «Интерфакса», нападавшие стреляли из автомата Калашникова.
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