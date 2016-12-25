Двое полицейских погибли после вооруженного нападения в Дагестане

В результате вооруженного нападения на полицейских на автотрассе Махачкала — Каспийск в Дагестане погибли двое сотрудников полиции об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По словам представителя ведомства, один полицейский умер на месте происшествия, второй — скончался в больнице от полученных травм. Преступникам, обстрелявших полицейских из автомата, удалось скрыться. В настоящее время ведутся их поиски.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 25 декабря. Полицейские, по информации Life, остановили машину для досмотра, после чего по ним открыли стрельбу. По словам источника «Интерфакса», нападавшие стреляли из автомата Калашникова.