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В новой Москве полицейский погиб после нападения

Новости
23:21, 29 декабря
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Несколько человек напали на полицейских в поселении Роговское, один сотрудник погиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах.

На полицейских напали примерно пять-семь человек, рассказал собеседник агентства. Они пытались получить оружие.

В результате нападения один полицейский получил смертельное ранение. 

«Преступники завладели двумя автоматами и пистолетом с полными боекомплектами», — рассказал источник.

По данным источника РИА Новости, при нападении погиб сотрудник Росгвардии. По предварительным данным агентства, еще один человек получил ранения.

Официально эту информацию не подтверждали.

 

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