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Для задержания напавших на сотрудников Росгвардии в Новой Москве поднят гарнизон полиции
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В новой Москве полицейский погиб после нападения
Несколько человек напали на полицейских в поселении Роговское, один сотрудник погиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах.
На полицейских напали примерно пять-семь человек, рассказал собеседник агентства. Они пытались получить оружие.
В результате нападения один полицейский получил смертельное ранение.
«Преступники завладели двумя автоматами и пистолетом с полными боекомплектами», — рассказал источник.
По данным источника РИА Новости, при нападении погиб сотрудник Росгвардии. По предварительным данным агентства, еще один человек получил ранения.
Официально эту информацию не подтверждали.
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