«Ловца покемонов» поставили на профилактический учет в СИЗО из-за «склонности к суициду»

21-летнего блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в оскорблении чувств верующих из-за публикации на YouTube видео, в котором он играет в игру Pokemon Go в храме, поставили на профилактический учет из-за склонности к самоубийству и экстремизму. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.

По его словам, о постановке на учет Соколовский рассказал сам членам общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которые пришли к нему в СИЗО.

«Его посчитали склонным к суициду, так как он якобы высказался, что лучше умереть и пусть его вынесут из СИЗО в черном мешке как труп, чем он откажется от своих взглядов. Что касается профучета по экстремизму, видеоблогер писал о своих идеях в письме своей девушке, которое цензурировали сотрудники ФСИН. Публично он ничего не высказывал», — рассказал адвокат Соколовского Алексей Бушмаков.

По его словам, Соколовский также рассказал, что на него оказывается давление в СИЗО. «Блогер сообщил, что администрация СИЗО оказывает на него давление, чтобы члены ОНК его не посещали. В частности, к новому году сокамерникам поступило много передач, а из-за него, по его словам, у них забрали холодильник», — сообщил Бушмаков.

Блогеру Соколовскому предъявили обвинения в оскорблении чувств верующих 3 ноября. По версии следствия, в его ролике, который блогер опубликовал на YouTube, содержатся признаки возбуждения ненависти, вражды или унижения человеческого достоинства. Сначала Соколовскому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, однако затем перевели в СИЗО из-за нарушений правил.