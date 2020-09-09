«Показал, что я на месте». Лукашенко объяснил приезд в резиденцию с автоматом

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил свой приезд в резиденцию с автоматом и в бронежилете — он хотел показать, что он не трус и находится «на месте». Об этом он сообщил в интервью российским журналистам.

Он сказал, что перед этим в телеграм-каналах появились сообщения о его побеге в Россию, а во время протестов в Минске 23 августа, когда митингующие отправились в сторону Дворца независимости, находился в двух километрах от белорусской столицы.

«Я думаю: „Я должен посмотреть, что там творится“. Я сажусь в вертолет, но они же, сволочи-американцы, из космоса видят все. И они в свой центр под Варшавой дали сигнал, что президентский вертолет поднялся. И вот как только президентский вертолет поднялся — они [протестующие] побежали, начали расходиться», — заявил Лукашенко.

По его словам, его сопровождала охрана, и «увязалась антитеррористическая группа». «Я продемонстрировал, что мои дети здесь, моя страна здесь. И я буду защищать, чего бы это ни стоило», — сказал Лукашенко, добавив, что «несколько разгорячился».

В соцсетях появление Лукашенко с автоматом в руках стало мемом. Он прилетел в Дворец независимости после того, как протестующие разошлись.