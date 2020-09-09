«Похищают лучших из нас»: Светлана Алексиевич призвала российскую интеллигенцию поддержать протесты в Беларуси

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обратилась к российской интеллигенции с призывом не молчать и поддерживать протестующих в Беларуси. Ее заявление опубликовано на сайте белорусского ПЭН-центра.

Фото: Tut.by

«Хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по старинке обычая. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья», — написала Алексиевич.

Она отметила, что из членов президиума Координационного совета оппозиции Беларуси она единственная осталась в стране и на свободе. «Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака», — сказала писательница.

По словам Алексиевич, «похищают лучших из нас», однако «вместо вырванных из наших рядов придут сотни других». «Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог», — отметила она.

В конце заявления писательница сообщила, что ей в дверь звонит «опять кто-то неизвестный».

Ранее «Наша Нiва» и «Еврорадио» сообщили, что домой к Светлане Алексиевич звонят неизвестные люди, ей также поступают звонки на телефон. Писательница попросила журналистов приехать к ее дому. По данным «Еврорадио», возле дома Алексиевич собрались более 20 человек, а также представители шведского и румынского посольств.

Утром 9 сентября в Минске задержали члена президиума Координационного совета, юриста Максима Знака.

Также выяснилось, что в минском СИЗО находится Мария Колесникова, похищенная 7 сентября.