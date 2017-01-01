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В ночном клубе в Стамбуле произошла стрельба
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Мэр Стамбула сообщил о 35 погибших в результате стрельбы в ночном клубе
В результате стрельбы в ночном клубе в Стамбуле погибли 35 человек, около 40 человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на мэра города Васипа Шахина.
По его словам, нападавший был один. Мэр назвал нападение террористической атакой. Один из погибших — офицер полиции.
Ранее сообщалось, что двое неизвестных в костюмах Санта-Клаусов вошли в ночной клуб Reina в стамбульском районе Бешикташ и устроили стрельбу.
В клубе, где открыли стрельбу, находились 500-600 человек, сообщает CNN Turk.
BREAKING: 35 dead in Istanbul nightclub attack https://t.co/zl8MOZH11a— NBC News (@NBCNews) 1 января 2017 г.
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