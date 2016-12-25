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Минобороны подтвердило нахождение Елизаветы Глинки на борту упавшего Ту-154
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На месте крушения Ту-154 в Черном море найдены тела погибших

Новости
10:12, 25 декабря
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На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море найдено тело погибшего. Об этом сообщил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает «Интерфакс». Источник агентства сообщает об обнаружении тел нескольких погибших.

Фото: Wikicommons

По словам Конашенкова, тело было найдено в шести километрах от береговой линии Сочи.

Источник ТАСС сообщает, что на месте крушения найдены документы журналистов Первого канала и тело одного погибшего.

В Черном море разбился Ту-154. Онлайн

Самолет Минобороны потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека. Среди них, по информации источника ТАСС в экстренных службах, было 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, девять представителей СМИ (телеканалов «Звезда», НТВ и Первого канала), шесть сопровождающих и восемь членов экипажа. 

По информации РИА Новости, Ту-154 упал на седьмой минуте полета. Самолет потерпел крушение в пяти километрах от берега Черного моря ближе к Анапе. Обломки разлетелись вдоль побережья на полтора километра, они находятся на глубине 50-100 метров.

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