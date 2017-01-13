В Архангельской области возбудили дело из-за двухлетнего комментария в «Подслушано»

Следственный комитет (СК) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Вельского района по подозрению в экстремизме, сообщается на сайте СК.

По версии следствия, в ноябре 2014 года девушка со своего персонального компьютера разместила в сообществе «Подслушано в Вельске» в социальной сети комментарии, «содержащие высказывания с унизительными характеристиками и отрицательными эмоциональными оценками групп лиц по признаку национальности».

Подозреваемая написала заявление о явке с повинной. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных ФСБ.

СК проводит следственные действия.