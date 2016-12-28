В Москве задержали 17-летнего подростка по подозрению в убийстве брата

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 17-летнего подростка по подозрению в убийстве его десятилетнего брата. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России, сообщает « Интерфакс ».

На допросе подросток признался в совершении преступления, сообщили в СК. О его мотивах не сообщается. В ближайшее время ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Тело 10-летнего мальчика со следами удушения нашли в одном из жилых домов на Ломоносовском проспекте. На теле обнаружили следы насильственной смерти. По факту произошедшего завели дело по части второй статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).