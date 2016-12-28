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В Москве задержали 17-летнего подростка по подозрению в убийстве брата
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 17-летнего подростка по подозрению в убийстве его десятилетнего брата. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России, сообщает «Интерфакс».
На допросе подросток признался в совершении преступления, сообщили в СК. О его мотивах не сообщается. В ближайшее время ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.
Тело 10-летнего мальчика со следами удушения нашли в одном из жилых домов на Ломоносовском проспекте. На теле обнаружили следы насильственной смерти. По факту произошедшего завели дело по части второй статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
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