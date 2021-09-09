Подозреваемый в убийстве двух школьниц в Кузбассе признал вину

Житель города Мыски Кемеровской области, которого подозревают в убийстве двух десятилетних девочек, дал признательные показания. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Фото: Следственный комитет

Мужчине предъявили обвинения в убийстве двух малолетних лиц (статья 105 УК), двух эпизодах изнасилованиях детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста (часть 5 статьи 131 УК) и двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигших четырнадцатилетнего возраста (часть 5 статьи 132 УК).

ТАСС со ссылкой на прокуратуру сообщает, что обвиняемого арестовали.

В СК сообщают, что обвиняемый пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, а следствие проанализирует причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Кроме того, следователи проверяют условия, в которых воспитывались школьницы.

6 сентября две десятилетние школьницы в Киселевске ушли в школу и не вернулись. Ночью их родители обратились в полицию. Тела девочек нашли в одном из заброшенных домов Киселевска с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержали 41-летнего жителя города Мыски. По данным телеграм-каналов, его зовут Виктор Пестерников. СК сообщал, что его в апреле 2009 года приговорили к десяти годам лишения свободы за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении ребенка.

В апреле 2019 года он вышел на свободу и был поставлен под административный надзор. Мужчина должен был соблюдать ограничения до апреля 2027 года, но переехал жить в другой город и не встал на учет в органы профилактики.

В отношении осуществлявших надзор за мужчиной СК возбудил дело о халатности (статьи 293 УК).