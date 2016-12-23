Подозреваемый по делу о теракте в Берлине собирался присоединиться к ИГ в Сирии

Гражданин Туниса Анис Амри, подозреваемый по делу о теракте в Берлине, намеревался уехать в Сирию для участия в военных действиях на стороне террористической организации «Исламское государство», сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Немецкие полицейские получили информацию о том, что он проходил подготовку к отправке в Сирию в регионе Нижняя Саксония.



Амри сейчас находится в розыске. Его документы были найдены в кабине грузовика, который наехал на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Правоохранительные органы ранее заявляли, что он может использовать разные имена: в одной из найденных бумаг он значится как Ахмед А, в другом — как Анис А.



Теракт, в совершении которого подозревают Амри, произошел 19 декабря. Тогда грузовик наехал на толпу людей на рождественском рынке на западе Берлина. 12 человек погибли, 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».