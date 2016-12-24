Полиция отпустила двух задержанных по подозрению в подготовке теракта в Германии

Двое мужчин, задержанные ранее по подозрению в подготовке теракта в немецком городе Оберхаузен, отпущены на свободу, сообщает Spiegel со ссылкой на полицию.

В полиции заявили, что «несмотря на интенсивное расследование, подозрение в отношении мужчин, склонных к салафитским взглядам, не подтвердилось».

В пятницу, 23 декабря, сообщалось, что немецкая полиция задержала двух человек в городе Дуйсбург по подозрению в подготовке теракта.

Задержанные — братья, выходцы из Косово. Полиция считала, что они планировали совершить теракт в торговом центре города Оберхаузен.

Немецкая полиция работает в усиленном режиме в связи с терактом, который произошел в Берлине 19 декабря. Тогда грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке, погибли 12 человек, около 50 получили ранения.