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Полиция отпустила двух задержанных по подозрению в подготовке теракта в Германии

Новости
21:33, 24 декабря
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Двое мужчин, задержанные ранее по подозрению в подготовке теракта в немецком городе Оберхаузен, отпущены на свободу, сообщает Spiegel со ссылкой на полицию.

В полиции заявили, что «несмотря на интенсивное расследование, подозрение в отношении мужчин, склонных к салафитским взглядам, не подтвердилось».

В пятницу, 23 декабря, сообщалось, что немецкая полиция задержала двух человек в городе Дуйсбург по подозрению в подготовке теракта.

Задержанные — братья, выходцы из Косово. Полиция считала, что они планировали совершить теракт в торговом центре города Оберхаузен.

Немецкая полиция работает в усиленном режиме в связи с терактом, который произошел в Берлине 19 декабря. Тогда грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке, погибли 12 человек, около 50 получили ранения.

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