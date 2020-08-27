На трассе Киев-Харьков обстреляли микроавтобус с участниками украинской общественной организации «Патриоты — за жизнь». Об этом в фейсбуке написал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Фото: Илья Кива / Facebook

По его словам, двое человек убиты, нападавшие похитили одного человека. Другой депутат от той же партии Илья Кива позже сообщил, что похитили двоих человек, еще троих тяжело ранили.

Рабинович также сообщил, полиция уже задержала два автомобиля, причастных к обстрелу. Он утверждает, что на микроавтобус напали участники полка «Азов» и партии «Национальный корпус».

В пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что в результате стрельбы два активиста организации получили ранения. В полиции заявили, что людей, взятых в заложники, нет.