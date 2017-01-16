Под Бишкеком упал грузовой самолет турецкой авиакомпании

Летевший из Гонконга грузовой самолет турецкой авиакомпании потерпел крушение при посадке в аэропорту Манас в Киргизии, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммеда Сварова.

«Грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту Манас в столице Киргизии из-за сложных погодных условий. В районе падения горят два дома, расположенных на дачном участке», — сказал Сваров.

Самолет потерпел крушение в 4.31 (мск). Судьба экипажа неизвестна. По данным Сварова, на борту находились два пилота и технические работники.

Причиной крушения Сваров назвал сложные погодные условия.

По информации Интерфакса, самолет принадлежал авиакомпании Turkish Airlines.

По данным ТАСС, он упал на дачный поселок, в результате чего там загорелись два дома.

Аэропорт Манас работает в штатном режиме.