Трое заместителей главы «Почты России» покинут свои посты

Трое заместителей главы «Почты России» Дмитрия Страшнова уходят со своих постов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Татьяна Рябова и Сергей Тимошин решили покинуть должности по собственному желанию, говорится в сообщении. Родион Шишков решил продолжить работу вне предприятия.

Кроме того, заместитель гендиректора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев будет совмещать эту должность с постом директора макрорегиона «Москва». Бывший глава макрорегиона Алексей Корякин станет советником Малышева.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в экономических кругах сообщил об уходе троих заместителей генерального директора «Почты России». По словам собеседникам агентства, они покидают свои посты в связи с невыполнением поставленных руководством поручений.

В конце ноября прошлого года Генпрокуратура заявила о нарушениях при выплате Страшнову премии в размере 95,4 миллиона рублей за 2014 год и попросила завести в его отношении дело о злоупотреблении полномочиями. По данным прокуратуры, при заключении контракта со Страшновым в 2014 году величина возможного вознаграждения определена не была, и это позволило его «существуенно завысить», а трудовой договор не был согласован с правительством, как требует закон.

Страшнов назвал ситуацию вокруг выплату ему премии «излишне перегретой» и отметил, что отказываться от премии не собирается, так как она была начислена ему государством.

В конце декабря «Коммерсантъ» рассказал, что контракт со Страшновым был продлен на полгода. После первого июля 2017 года может быть поднят вопрос о замене руководителя, рассказал источник газеты.