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По делу Улюкаева арестовали 15 объектов недвижимости и полмиллиарда рублей

Новости
04:18, 11 января
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В рамках уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева арестованы 15 объектов недвижимости и около 564 миллионов рублей, заявил в интервью «Коммерсанту» заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов.

Накануне Улюкаеву продлили домашний арест до 15 апреля.

Министра задержали в ночь на 15 ноября. Ему предъявили обвинение в «получении взятки лицом, занимающим государственную должность с вымогательством в особо крупном размере». По версии следствия, он вымогал у «Роснефти» 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по выкупу акций «Башнефти». Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы. Сам Улюкаев заявил, что стал жертвой провокации.

Следователь Роман Нестеров во время судебного заседания о продлении домашнего ареста 10 января сообщил, что показания на Улюкаева дали его бывшие подчиненные и сотрудники Росимущества.

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