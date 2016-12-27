Перевозчикам с неоплаченными штрафами «Платона» закроют выезд из страны

Перевозчикам запретят пересекать границу при наличии неоплаченных штрафов за уклонение от оплаты проезда по федеральным трассам в системе «Платон». Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ наделяет таможенные органы полномочиями контроля за соблюдением законодательства о внесении платы в системе «Платон».

В сообщении Минтранса отмечается, что теперь, если автоперевозчик имеет неоплаченный штраф «Платона», он не сможет пересечь границу до устранения нарушения. В случае, если факт уклонения от уплаты штрафа зафиксирован после выезда, автоперевозчик не сможет въехать на территорию России, не уплатив штраф.

Тариф для большегрузов весом более 12 тонн по системе «Платон» действует с ноября 2015 года. Изначально он планировался на уровне 3,73 рубля за один километр, но после массовых протестов дальнобойщиков был снижен до 1,53 рубля.

В декабре министр транспорта Максим Соколов заявил, что в 2017 году тариф по системе «Платон» увеличат в два раза. Теперь перевозчики будут платить до 3,06 рубля за километр пути.