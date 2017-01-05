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У берегов Луизианы загорелась нефтедобывающая платформа

Новости
19:04, 5 января
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В Мексиканском заливе рядом с берегами американского штата Луизиана загорелась нефтяная платформа, сообщила пресс-служба Береговой охраны США. 

Возгорание произошло около 02:30 ночи (11:30 по московскому времени — Дождь) на платформе, расположенной в 128 километрах от острова Гранд Айл. Через четыре часа пожар был потушен.

С нефтяной платформы были эвакуированы четыре человека, сообщений о пострадавших не поступало. Причины возгорания выясняются, отмечает пресс-служба ведомства.

Сотрудник Береговой охраны рассказал Associated Press, что информации о загрязнении окружающей среды нет. 

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