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В Москву вылетел первый самолет с телами погибших при крушении Ту-154

Новости
08:27, 26 декабря
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В Москву вылетел первый самолет с 10 телами погибших пассажиров Ту-154, накануне потерпевшего крушение над Черным морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России», — сообщили в департаменте.

В результате катастрофы погибли 92 человека. Среди них 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов федеральных телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

 

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Для выяснения причин катастрофы была создана правительственная комиссия, которую возглавил министр транспорта России Максим Соколов. По словам представителей Минобороны, две основные версии причины крушения Ту-154 — ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Позднее выяснилось, что руководил полетом опытный пилот, а самолет был технически исправен. Версию теракта правоохранители считают маловероятной.

 

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