В Москву вылетел первый самолет с телами погибших при крушении Ту-154

В Москву вылетел первый самолет с 10 телами погибших пассажиров Ту-154, накануне потерпевшего крушение над Черным морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России», — сообщили в департаменте.

В результате катастрофы погибли 92 человека. Среди них 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов федеральных телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Для выяснения причин катастрофы была создана правительственная комиссия, которую возглавил министр транспорта России Максим Соколов. По словам представителей Минобороны, две основные версии причины крушения Ту-154 — ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Позднее выяснилось, что руководил полетом опытный пилот, а самолет был технически исправен. Версию теракта правоохранители считают маловероятной.